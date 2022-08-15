Şanlıurfa haber: ŞANLIURFA'DA İSOT TARLASINDA ÇALIŞANLARA 'GÜNEŞ ÇARPMASI' UYARISI

SICAKLIKLARIN 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da isot tarlasında güneş altında çalışanlara güneş çarpması hakkında uyarıda bulunularak, şapka dağıtıldı.

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında yer alan Şanlıurfa'da, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık çalışanları kentin simgesi olan balıklıgölde ve isot yapımında çalışan tezgahlardaki işçilere yönelik güneş çarpması hakkında bilgilendirmede bulunarak şapka dağıtımı yaptı. İsot tarlasında çocuklarıyla birlikte 40 derecelik çadırlarda acı isot temizliği yapan kadın ve çocuk işçileri ziyaret eden Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürü Kezban Yavuz Emik, işçileri güneş çarpması konusunda uyarılarada bulunarak şunları söyledi: "Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü olarak sıcak havalarda oluşabilecek sağlık problemleri hakkında vatandaşlarımıza bilgilendirme yapmaktayız. Bugün Balıklıgöl ve Urfa isotu yapımında çalışan kadınlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımıza güneş çarpması hakkında bilgilendirme yaparak, korunmaları için şapka dağıtımı yaptık. Sıcak havalarda oluşabilecek sağlık problemleri hakkında vatandaşlarımıza bilgilendirme yapmaktayız. Aşırı sıcağa maruz kalma sonucu vücut ısısını ayarlayan terleme mekanizması bozulmasına bağlı olarak 10-15 dakika içerisinde vücut ısısı 40-41 derecenin üstüne çıkabilir. Güneş çarpması dediğimiz bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma gibi sağlık problemleri görülebilmektedir. Yaşlılar, çocuklar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, şeker, tansiyon, kalp, karaciğer, böbrek hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar sıcaklardan en çok etkilenen gruplardır.? dedi.

Günün en sıcak saatleri olan 10.00-16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalı konusunda uyarıda bulunan Emik, 'Dışarıda bulunması gerekenler şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi gibi koruyucu önlemler almalı, aşırı hareketlerden kaçınmalı ve sık sık sulu gıdalar tüketmeli açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli."

Emik ayrıca; "Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasından dolayı vücut yeni duruma terleme ile ısısını dengelemeye çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Dolayısıyla aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir. Sıcaklığın artması ile birlikte vücuttan ter ile öncelikle sıvı, potasyum ve sodyum gibi birçok mineral kayıpları olur. Bunun sonucunda bayılma, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri görülebilmektedir. Ayrıca sıcak havalarda besinlerin bozulma riski artmakta ve buna bağlı besin zehirlenmeleri sık görülmektedir. Bu nedenle Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir." şeklinde konuştu.