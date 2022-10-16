Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Güncel Haberler Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da hakkında 3 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Şanlıurfa'da hakkında 3 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten adam öldürme", "silahla tehdit" ve "sulamaya, içme sularının sağlanmasına ve afetlerden korumaya yarayan tesislere zarar verme" suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.R.S'nin Karaköprü ilçesinde olduğunu belirledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Suç Araştırma Timi Şanlıurfa JASAT Güncel Haberler

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