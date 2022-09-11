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Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi öldü

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Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi öldü

Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen boyacı, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen boyacı, hayatını kaybetti.

Boyacı Mustafa Kılıç (50) ilçe kırsalındaki Aşağı Külünçe Mahallesi'nde çalıştığı inşaatın 3. katının duvarında henüz öğrenilemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Akımın etkisiyle beton zemine düşen Kılıç, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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