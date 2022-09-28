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Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan benekli su tavuğu tedavi edildi

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Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan benekli su tavuğu tedavi edildi

Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da güçten düşmüş olarak bulunan benekli su tavuğu, tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Şanlıurfa'da güçten düşmüş olarak bulunan benekli su tavuğu, tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kentin kırsal bölgesinde vatandaşlarca güçten düşmüş bir halde bulunan benekli su tavuğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilen kuş, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

Şanlıurfa su Güncel Haberler

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