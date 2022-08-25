Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da 9 kilo 500 gram esrar ele geçirildi Güncel Haberler Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 9 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 9 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonda, 9 kilo 500 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Müslüm Etgü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da 9 kilo 500 gram esrar ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.