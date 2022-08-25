Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da 9 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
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Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 9 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 9 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda, 9 kilo 500 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel