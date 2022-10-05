ŞANLIURFA - 74 kaçak cep telefonu ele geçirildi Güncel Haberler Şanlıurfa'da 74 gümrük kaçağı cep telefonu ile 900 paket sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 74 gümrük kaçağı cep telefonu ile 900 paket sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Viranşehir ve Siverek ilçelerindeki yol uygulamalarında durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 74 cep telefonu ile 900 paket sigara ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Müslüm Etgü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Şanlıurfa Güncel Haberler

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