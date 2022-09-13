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Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da 5 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

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Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da 5 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa bölgesinden gelen habere göre Şanlıurfa'da, iki araçta 5 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da, iki araçta 5 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, kent girişinde durdurdukları iki araçta yaptıkları aramada, 5 kilo 650 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

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