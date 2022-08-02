Şanlıurfa haber | ŞANLIURFA'DA 400 POLİS İLE HUZUR OPERASYONU

ŞANLIURFA'da 400 polisin katılımıyla kent merkezinde eğlence yerleri ile park ve meydanlarda huzur operasyonu düzenlendi. Yaplıan denetimlerde hakkında arama kararı bulunan 65 şüpheli gözaltına alındı.

Kentteki huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 400 polis, dün akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü bahçesinde toplandı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatının ardından ekipler, sirenler eşliğinde çıktıkları emniyetten kentteki eğlence merkezleri, nargile kafe, park ve meydanlarda denetim yaptı. 3 saat süren denetimlerde 1890 kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve hakkında yakalama kararı bulunan 65 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca 1 tüfek, 6 tabanca, ile 490 gram esrar ele geçirdi. Ayrıca işyeri ruhsatı olmayan 3 işyeri mühürlendi.