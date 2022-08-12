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Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da 2 araçta 71 kilogram esrar ele geçirildi

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Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da 2 araçta 71 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa yerel gündem haberine göre Şanlıurfa'da 2 araçta 71 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 2 araçta 71 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde 2 araçta yaptığı aramada 71 kilogram ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

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