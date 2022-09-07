Şanlıurfa haber! İzmir'de, MHP İlçe Başkanını Tutuklatan Savcı ve Hakim Eşinin Siverek'e Sürüldüğü İddia Edildi.

Şanlıurfa haber... CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bir davada olay çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'i tutuklaması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk eden Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz ve eşi olan Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Cansu Kurucu Yılmaz'ın gece yarısı kararnamesiyle Şanlıurfa Siverek'e sürüldüğü iddiasını gündeme getirdi. Yücel, "Eğer doğruysa; adaleti sağlayan, yasaları uygulayan hakimleri, Cumhuriyet savcılarını görevlerini yaptıkları için cezalandırmak hangi vicdana, hangi yasaya uyar? Adaletin sağlanması, iktidar ortağınızın memnuniyetinden daha mı az değerli" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bir davada olay çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'i tutuklaması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk eden Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz ve eşi olan Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Cansu Kurucu Yılmaz'ın gece yarısı kararnamesiyle Şanlıurfa Siverek'e sürüldüğü iddiasını gündeme getirdi. Yücel, "Eğer doğruysa; adaleti sağlayan, yasaları uygulayan hakimleri, Cumhuriyet savcılarını görevlerini yaptıkları için cezalandırmak hangi vicdana, hangi yasaya uyar? Adaletin sağlanması, iktidar ortağınızın memnuniyetinden daha mı az değerli" dedi.

İddiaya göre; İzmir'in Karaburun ilçesinde Meryem K. ve Sinan K. arasındaki boşanma davasında kavga çıktı. Sinan K.'ya destek için Karaburun Adliyesi önüne gelen MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ve beraberindekilerin, Meryem K. ve yakınları ile tanık gösterdiği kişilere saldırdığı ileri sürüldü. Polise direndiği, hakim ve savcıyı tehdit ettiği belirtilen MHP İlçe Başkanı Erkan Özen tutuklandı. Özen'in tutukluluğa itirazı da Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

Ardından, MHP'li Özen'i tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk eden Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz ve eşi olan Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Cansu Kurucu Yılmaz'ın sürpriz bir şekilde tayini çıktı. Karaburun'a henüz birkaç ay önce atanan savcı Yılmaz ve eşi hakim Cansu Kurucu Yılmaz, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görevlendirildi.

Sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı etiketleyerek bir paylaşım yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bu atamaya tepki gösterdi. Yücel, şunları kaydetti:

"Karaburun Adliyesi'nde bir davada olay çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanı E.Ö.'yü tutuklamaya sevk eden C. Savcısı ve eşi asliye ceza hakiminin gece yarısı kararnamesiyle Siverek'e sürüldüğü ve bugün Karaburun Adliyesi'nde duruşmaların yapılamadığı bilgisi doğru mu? Eğer doğruysa; adaleti sağlayan, yasaları uygulayan hakimleri, Cumhuriyet savcılarını görevlerini yaptıkları için cezalandırmak hangi vicdana, hangi yasaya uyar? Adaletin sağlanması, iktidar ortağınızın memnuniyetinden daha mı az değerli?"