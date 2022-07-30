Şanlıurfa haberleri: ŞANLIURFA - İşçileri taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa haberleri: ŞANLIURFA - İşçileri taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa bölgesinden gelen habere göre Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisin kaza yapması sonucu 12 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisin kaza yapması sonucu 12 kişi yaralandı.

İbrahim G. idaresindeki 63 S 0432 plakalı minibüs, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 17'nci kilometresinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, işçi servisinde bulunan 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Gaziantep Şanlıurfa Güncel Haberler

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