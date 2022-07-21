Şanlıurfa gündem: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa gündem: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

AA - Reşit Dağ - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa gündem: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

İlçe kırsalındaki Güllügeç mevkisinde elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Mehmet Kırmızı akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kırmızı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Reşit Dağ - Güncel

Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title