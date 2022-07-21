Şanlıurfa gündem: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi. İlçe kırsalındaki Güllügeç mevkisinde elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Mehmet Kırmızı akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kırmızı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Reşit Dağ - Güncel Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa gündem: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.