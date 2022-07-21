Şanlıurfa gündem: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
İlçe kırsalındaki Güllügeç mevkisinde elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Mehmet Kırmızı akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kırmızı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Reşit Dağ - Güncel