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Şanlıurfa gündem haberleri... Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Sefertepe'yi ziyaret etti

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Şanlıurfa gündem haberleri... Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Sefertepe'yi ziyaret etti

Şanlıurfa bölgesinden gelen habere göre Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Viranşehir ilçesinde neolitik döneme ait eserlerin yer aldığı Sefertepe'yi ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Viranşehir ilçesinde neolitik döneme ait eserlerin yer aldığı Sefertepe'yi ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sefertepe'de kazı alanında incelemelerde bulunan Vali Ayhan, kazı çalışmaları hakkında Doç. Dr. Emre Güldoğan'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Şanlıurfa'nın arkeolojik açıdan zengin bir kent olduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, kazı çalışmalarını hassas bir şekilde sürdüren kazı ekibine ve kazı çalışmalarını destek sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel

Salih Ayhan Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler

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