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Şanlıurfa gündem haberleri: Şanlıurfa Valisi Ayhan üstün zekalı ve yetenekli çocuklarla bir araya geldi

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Şanlıurfa gündem haberleri: Şanlıurfa Valisi Ayhan üstün zekalı ve yetenekli çocuklarla bir araya geldi

Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Eğitim Merkezi'ni (ŞÜZMER) ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Eğitim Merkezi'ni (ŞÜZMER) ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan beraberindeki Harran Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, ŞÜZMER'de incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, eğitimde katma değeri yüksek bu tür çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Şanlıurfa Valimiz Sayın Salih Ayhan'a ve heyete ziyaretleri için teşekkür ederiz. Bu merkezin ar-ge çalışmalarından çıkan tüm önemli birikimi sadece üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine değil, tüm okul öncesi eğitim kurumlarımıza transfer ederek ildeki öğretmenlerimizin farklılaştırılmış öğretim becerilerini güçlendireceğiz." diye konuştu.

HARÜSEM Müdürü Doç. Dr. Ahmet Göçen de Şanlıurfa'nın genç nüfusundaki potansiyeline işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaş grubuna ve genel dünya ortalamalarına göre hesaplandığında Şanlıurfa'da okul öncesi eğitimdeki 2 bin 500 çocuk, bu gruba giriyor. 9 kişilik akademik ve öğretmen grubumuzla, bu gruptan sadece 60 öğrenciyi tespit edebildik. ŞÜZMER proje çalışmalarının artması bölgenin geleceğinde önemli etkileri olacaktır. Bölgemizin ve ilimizin öğrencileri en iyi eğitimi almayı hak ediyorlar."

AA / Yasin Dikme - Güncel

Harran Üniversitesi Mehmet Sabri Salih Ayhan Şanlıurfa Güncel Haberler

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