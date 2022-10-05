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Şanlıurfa gündem haberleri... Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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Şanlıurfa gündem haberleri... Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan denetimde, 29 bin 975 dolar, 3 bin 800 avro ve 1060 lira olduğunu tespit eden ekipler, araç içerisindeki 2 kişinin durumundan şüphelendi.

Ekiplerce yapılan detaylı araştırmada, G.Y. (22) ve G.K'nın (36) Ankara'da telefonla gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

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