Şanlıurfa gündem haberleri | Şanlıurfa'da tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi öldü - Haberler

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Şanlıurfa gündem haberleri | Şanlıurfa'da tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Şanlıurfa gündem haberleri | Şanlıurfa'da tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'da sulama yaptığı tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'da sulama yaptığı tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Halil Polat (45), Harran ilçesi kırsalındaki Ağcıl Mahallesi'nde tarlasını sularken elektrik teline temas etti.

Akıma kapılarak ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polat'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

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