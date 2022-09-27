ŞANLIURFA - Son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi
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Ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri Zabıta ekiplerinin, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini toplaması Gıda ürünlerinin imhaya gönderilmesi Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen...
Ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri
Zabıta ekiplerinin, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini toplaması
Gıda ürünlerinin imhaya gönderilmesi Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri devam ediyor.
Bu kapsamda Süleymaniye Mahallesi'ndeki market, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.
El konulan 896 gıda ürünü ekiplerce imha edildi.