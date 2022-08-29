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Şanlıurfa haberleri: ŞANLIURFA - Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

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Şanlıurfa haberler: Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Gürcistan plakalı otomobil, 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde bir kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan, ismi henüz belirlenemeyen kadın ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

Çanakkale Gürcistan Şanlıurfa Güncel Haberler

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