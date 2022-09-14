Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa gündem haberleri: Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi

Güncel Haberler

Şanlıurfa gündem haberleri: Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi

Şanlıurfa gündem haberine göre Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik olarak "huzur ve güvenin kalbi Haliliye" sloganıyla çalışmaları sürüyor.

Halkın sağlığı için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, orta ve lise düzeyindeki okullarda bulunan kantin ve yemekhanelerde denetim yaptı.

Ekipler, hijyen kuralları başta olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Okul kantinlerinde satılmaması gereken ürünlerle ilgili de hatırlatma yapan zabıta ekipleri, kurallara uyan kantin işletmecilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

Haliliye Belediyesi Zabıta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title