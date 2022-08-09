Şanlıurfa gündem haberleri: Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı Şanlıurfa bölgesinden gelen habere göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Ramazan Yıldız'ın (31) kullandığı 06 ET 0619 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 12. kilometresinde, Hacı Aslan (55) idaresindeki 06 ADR 240 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Aysun (52), Şükran (56), Kudret (56) ve Hatice Aslan (57) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Cuma Sarı Ramazan Yıldız Diyarbakır Şanlıurfa Güncel Haberler

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