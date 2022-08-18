Şanlıurfa gündem haberleri | Şanlıurfa'da bir depoda sahte zirai ilaçlar ele geçirildi Güncel Haberler Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, sahte zirai ilaçlar ele geçirildi. Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, sahte zirai ilaçlar ele geçirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince kayıt dışı faaliyette bulunulduğu değerlendirilen bir depoya baskın düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda, çok sayıda sahte zirai ilaç ürünleri ile ilaç yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ürünlere el konulurken, ilgililer hakkında işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Müslüm Etgü Şanlıurfa Zabıta Güncel Haberler

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