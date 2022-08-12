Şanlıurfa gündem haberleri | Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kadın boğuldu Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na girdikten sonra kaybolan kadının cesedine ulaşıldı. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na girdikten sonra kaybolan kadının cesedine ulaşıldı. Mülkiye A. (23) serinlemek için Çatak Mahallesi yakınlarındaki baraj gölüne girdi. Kadının bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Gölde yaklaşık bir saat arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri Mülkiye A'nın cesedine ulaştı. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel AA / Yasin Dikme Şanlıurfa Mülkiye Güncel Haberler

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