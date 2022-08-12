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Şanlıurfa gündem haberleri | Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kadın boğuldu

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Şanlıurfa gündem haberleri | Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kadın boğuldu

Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na girdikten sonra kaybolan kadının cesedine ulaşıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na girdikten sonra kaybolan kadının cesedine ulaşıldı.

Mülkiye A. (23) serinlemek için Çatak Mahallesi yakınlarındaki baraj gölüne girdi.

Kadının bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Gölde yaklaşık bir saat arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri Mülkiye A'nın cesedine ulaştı.

Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa Mülkiye Güncel Haberler

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