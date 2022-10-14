Şanlıurfa gündem haberleri | Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Edinilen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile JASAT ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve bahçelerdeki aramalarda, 203 gram toz esrar ile 652 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan O.D. ve H.L, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Şanlıurfa Güncel Haberler

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