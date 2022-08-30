Şanlıurfa gündem haberleri | Haliliye Belediyesi Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı

Haliliye Belediyesince Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla esnaf ile vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Ekipler, vatandaşları evlerini ve iş yerlerini bayraklarla donatmaya davet etti.

Vatandaşlar ise Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.