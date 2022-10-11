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Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da zabıta ekipleri okul kantinlerinden denetim yaptı

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Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da zabıta ekipleri okul kantinlerinden denetim yaptı

Şanlıurfa haberleri: Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerinden denetim yaptı.

Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerinden denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, halk sağlığını yakından ilgilendiren gıda üretim ve satış noktaları, ticarethaneler ve imalathanelere yönelik denetim faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçe sınırlarındaki okullarda faaliyet gösteren kantinlerde hijyen ve gıda güvenliği denetimleri yaptı.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere el konurken, aykırılık tespit edilen kantin işletmelerine de idari para cezası işlemi uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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