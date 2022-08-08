Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 kişi aranıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 kişi aranıyor

Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 kişi aranıyor

Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 genci arama çalışmaları sürüyor.

 - Güncelleme:

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 genci arama çalışmaları sürüyor.

Haliliye ilçesi Karaali Mahallesi'nde serinlemek için dün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir'i (20) arama çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, gençlerin suya girdiği 10 kilometrelik alanda tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. Ekipler, su altında ve üstünde arama yapıyor.

Suda kaybolan gençlerden İsa'nın amcası Halil Topdemir, AA muhabirine, kayıp haberini dün gece aldıklarını söyledi.

Ekiplere desteğinden dolayı teşekkür eden Topdemir, aramalardan henüz bir sonuç çıkmadığını dile getirdi.

Şanlıurfa'da dün sulama kanalına girdikten sonra kaybolduğu belirtilen Halil Gültekin ve İsa Topdemir için arama çalışması başlatılmış, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title