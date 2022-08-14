Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Haliliye ilçesinin Eğerkıran Mahallesi'nde aralarında husumet bulun 2 aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Mehmet A. yaşamını yitirdi. 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet A'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Güncel AA / Yasin Dikme Şanlıurfa Güncel Haberler

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