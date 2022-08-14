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Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü

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Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Haliliye ilçesinin Eğerkıran Mahallesi'nde aralarında husumet bulun 2 aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla vurulan Mehmet A. yaşamını yitirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Mehmet A'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

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