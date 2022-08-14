Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü
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Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Haliliye ilçesinin Eğerkıran Mahallesi'nde aralarında husumet bulun 2 aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla vurulan Mehmet A. yaşamını yitirdi.
112 Acil Servis ekiplerince Mehmet A'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
AA / Yasin Dikme - Güncel