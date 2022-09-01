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Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da park halindeki otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

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Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da park halindeki otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa yerel gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde F.K'ya ait park halindeki otomobilin yanına gelen bir kişi, üzerine benzin döktüğü aracı kundakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ve polis ekipleri, önlem alarak yanan aracı söndürdü.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla M.A'yı gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir şüphelinin cebinden çıkardığı şişedeki benzini aracın üzerine dökerek kundaklaması yer alıyor.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

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