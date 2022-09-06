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Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa haberleri... Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılana açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde otomobil ile motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü çalışmalarda Evren Sanayi Sitesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada çalınan motosiklet ile otomobil ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

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