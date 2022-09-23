Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da koyun otlatırken üzerine taş düşen çocuk hayatını kaybetti Güncel Haberler Şanlıurfa yerel gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun otlattığı sırada üzerine taş düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun otlattığı sırada üzerine taş düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İlçeye bağlı kırsal Bozkuyu Mahallesi'nde hayvan otlatan Mehmet Sinan Yatkın'ın üstüne taş düştü. Yakınlarının durumu fark etmesiyle Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yatkın, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yatkın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Cuma Sarı Şanlıurfa Güncel Haberler

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