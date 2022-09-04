Son dakika haber | ŞANLIURFA - Havaya ateş açıp evine kaçan şüpheli operasyonla yakalandı Güncel Haberler Son dakika haber: Şanlıurfa'da havaya ateş açıp evine kaçan şüpheli, özel harekat polisinin operasyonuyla gözaltına alındı. Şanlıurfa'da havaya ateş açıp evine kaçan şüpheli, özel harekat polisinin operasyonuyla gözaltına alındı. Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi'nde etrafa zarar veren ve havaya ateş açan M.K, polis ekiplerine bildirildi. Bölgede önlem alan ekipler, şüphelinin ateş açtıktan sonra girdiği apartmanı tespit etti. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, M.K'nin bulunduğu binaya özel harekat polisinin desteğiyle operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.K, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin farklı suçlardan kaydının olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Rauf Maltaş Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | ŞANLIURFA - Havaya ateş açıp evine kaçan şüpheli operasyonla yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.