Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 2 bin 130 paket sigara ile 25 kilogram çay ele geçirildi
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Edinilen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gümrük kaçağı 2 bin 130 paket sigara ile 25 kilogram çay ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gümrük kaçağı 2 bin 130 paket sigara ile 25 kilogram çay ele geçirildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Eyyübiye ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 130 paket sigara ile 25 kilogram çay ele geçirildi, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel