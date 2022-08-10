Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da "evlenme" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'da "evlilik" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı. Şanlıurfa'da "evlilik" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı. Sivas'ta yaşayan R.Ç'nin, kendisiyle evlenmek için Şanlıurfa'dan gelen H.Y'nin (23) ziynet eşyalarını alıp kaçtığı ihbarında bulunması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, H.Y'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. Söz konusu adreste yapılan aramada, 5 cumhuriyet altını ve bağlı olduğu zincir ile altın 2 bilezik, 3 alyans ve 3 küpe ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Yasin Dikme Şanlıurfa Sivas Güncel Haberler

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