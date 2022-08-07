Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kişi boğuldu Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na giren kişi boğuldu. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na giren kişi boğuldu. Alınan bilgiye göre, Ahmet Baydilli, serinlemek için Çatak Mahallesi yakınlarındaki baraj gölüne girdi. Baydilli'nin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Gölde yaklaşık bir saat arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri, Baydilli'nin cesedine ulaştı. Ceset otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel AA / Rauf Maltaş Şanlıurfa Güncel Haberler

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