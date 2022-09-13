Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da "Ahilik Haftası" kutlandı Güncel Haberler Şanlıurfa yerel gündem haberine göre Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca "Ahilik Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi. Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca "Ahilik Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 35. Ahilik Haftası kapsamında tarihi Gümrük Han'da etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından eski Ahilik geleneği ve şed kuşanma töreni sergilendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı programda Ahilik duası okundu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün birer konuşma yaptığı etkinliğe, Vali Salih Ayhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şefik Bakay, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Güncel Kaynak: AA / Yasin Dikme Ahilik Haftası Şanlıurfa Güncel Haberler

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