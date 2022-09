ŞANLIURFA - LÖSEV lösemi hastaları ve ailelerine et dağıttı

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) Türkiye genelinde hayata geçirdiği "Mutlu Et" projesi kapsamında Şanlıurfa'da hasta ve ailelerine kırmızı et ve et ürünleri dağıtıldı.