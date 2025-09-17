Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nden Polislik Hayali İçin Kısa Film

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, polis olma hayali kuran küçük çocuğun hikayesinin anlatıldığı kısa film hazırladı.

Polislik mesleğinin önemine vurgu yapılan, çocukların mesleğe ilgisini artırmayı hedefleyen film, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşıldı.

Kısa filmde, senaryo gereği polislik hayali kuran bir çocuk ve polis memurları rol aldı.

Polislerin fedakarlığı ve toplumla olan bağının anlatıldığı filmde, bir çocuğun gözünden polislik mesleğine duyulan sevgi ve hayranlığı anlatılıyor.

Türk bayrağı taktığı bisikletiyle köyden yola çıkıp yunus polislerinin yanına gelerek özlem duyduğu polislik hayaline kavuşan çocuğun mutluluğu da kısa filmde aktarılıyor.

"Hayalle başlar, umutla büyür, güvenle yaşarız" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bir çocuğun yüreğinde filizlenen hayal, yunus polisi olmak. O hayalin ardında güvenle örülmüş bir gelecek, umutla büyüyen bir cesaret ve milletine adanmış bir sevda vardır. Polislik bizim için yalnızca bir meslek değil vatan sevgisinin, millet bağlılığının ve fedakarlığın en anlamlı adıdır. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü olarak, çocuklarımızın hayallerini korumak, ailelerimizin huzurunu yaşatmak ve milletimizin güvenini daim kılmak için gece gündüz görevimizin başındayız. Çünkü biliyoruz ki bir çocuğun gözlerindeki umut, geleceğin en güçlü ışığıdır."