Şanlıurfa'dan Suriye'ye 5 Tır İnsani Yardım Gönderildi

Şanlıurfa'da hayırseverlerin desteğiyle Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için temin edilen 5 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi koordinasyonunda Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Halep, Hama, Humus ve Şam kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda ve giyim içerikli insani yardım malzemesi toplandı.

Şanlıurfa Fuar Merkezinde toplanan yardımlar tırlara yüklenerek, Suriye'ye törenle uğurlandı.

İhh İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, törende yaptığı konuşmada, Suriye'nin yeni bir başlangıç yapacağını ve İHH olarak yardım faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

Suriye'de Baas rejimi ve Esed döneminin sona ermesinin ardından kırsal bölgelerde ihtiyaçlar doğduğunu anlatan Atila, "Halep, Hama, Humus ve Şam gibi kentlerde insani yardım ihtiyacı çok fazla bulunuyor. Henüz orada sistem oturmadığı için biz de 5 tır insani yardım göndermek iüzere bir çalışma yaptık. Tırlarımız şu anda doldu. Destek olan hayırseverlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da uğurlama töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yardımların toplanmasına destek sunanlara teşekkür etti.