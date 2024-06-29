Şanlıurfa'dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi kente döndü.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kutsal topraklarda hac vazifelerini yerine getiren 361 kişilik ilk hacı kafilesi Cidde'den Şanlıurfa'ya geldi.

Hacılar, GAP Havalimanı'nda İl Müftüsü Ramazan Tolan ile Müftü Yardımcısı Abdulhamit Turgut ve yakınları tarafından karşılandı.

Yakınları ve sevdikleriyle hasret gideren hacıların buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Hacılardan Burhan Akar, kutsal toprakları görmenin mutluluğunu dile getirdi.