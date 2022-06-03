Şanlıurfa'dan kısa kısa - Haberler

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Yaşlılarımız Yalnız Değildir" projesi kapsamında bakıma muhtaç yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım desteği veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre evde bakım hizmeti için oluşturulan ekip, tespit edilen yaşlı veya engelli vatandaşların evlerine giderek kişisel bakım, temizlik ve ev temizliği işlerini yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli evde bakım hizmeti ile yaşlı vatandaşların gönüllerine dokunduklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet sunduklarını aktaran Baydilli, "Biz ilçemize hizmet ederken bu ilçede yaşayan yaşlı, bakıma muhtaç ve dezavantajlı vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Onlara her anlamda destek vermek, ihtiyaçlarını gidermek bizim asli görevimizdir." ifadelerini kullandı.

-Eyyübiye Belediyesinin meslek kursları devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi tarafından düzenlenen mesleki kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kadın Yaşam ve Destek Merkezleri'nde düzenlenen kurslarda kadınlar sosyalleşme imkanı bulurken diğer yandan da meslek öğreniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un kadınların günlük hayatlarının bir parçası haline gelen Kadın Yaşam ve Destek Merkezleri'nde, usta öğreticiler tarafından okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, bilgisayar kullanma, el sanatları, biçki, dikiş gibi kurslar düzenlendiklerini söyledi.

Kuş, kadınların bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da merkezlerde ürettikleri ürünleri pazarlayarak aile ekonomilerine katkıda bulunduğunu ifade etti.