Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

AA - Yasin Dikme - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu tarafından Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır insani yardım malzemesi desteğinde bulunuldu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu tarafından Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır insani yardım malzemesi desteğinde bulunuldu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen gıda, giyim ve temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır, Yenice Mahallesi'nden Suriye'ye dualarla uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Platform Başkanı Osman Gerem, ramazanda insanı dramın devam ettiğini İdlib'deki mağdur ve mazlumlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ramazan sürecinde yardım çalışmalarına hız verdiklerini anlatan Gerem, "Ramazanda sofraların bereketlenmesi için ve mağdur insanların kalpleri sevinçle dolması için çalışıyoruz. Şanlıurfa İnsanı Yardım Platformu olarak hazırladığımız yardım tırını yola çıkarıyoruz. Allah emek verenlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa, Suriye, İdlib, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title