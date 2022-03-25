Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi - Haberler

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Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Yardım malzemesinin tıra yüklenmesi Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ile röportaj Yardım tırı Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi Şanlıurfa'dan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ramazan öncesi 1 tır insanı yardım malzemesi gönderildi.

Yardım malzemesinin tıra yüklenmesi

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ile röportaj

Yardım tırı Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

Şanlıurfa'dan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ramazan öncesi 1 tır insanı yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle toplanan gıda malzemesi, giyim, bot, battaniye ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tır, Yenice Mahallesi'nden Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine, İdlib'de insanı dramın devam ettiğini, mağdur ve mazlumlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Gerem, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı öncesi yardımlarımıza hız verdik. Ramazan ayında sofraların bereketlenmesi için ve oradaki boynu bükük insanların gönüllerinin sevinçle dolması için çabalıyoruz. Şanlıurfa İnsanı Yardım Platformu olarak hazırladığımız yardım tırını yola çıkarıyoruz. Tırımız gıda ağırlıklı, İdlib çok mağdur durumda, insanlar çok zor şartlarda yaşıyorlar. Ramazan öncesinde özellikle iftar sofralarına bereket katsın inşallah. Yardımlarda emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz."

Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

AA / Yasin Dikme - Güncel

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