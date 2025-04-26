Şanlıurfa'dan Gazze'ye Destek Tır Konvoyu Yola Çıktı

Şanlıurfa'da tır konvoyu Gazze'ye destek için yola çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da "Refah kapısı açılsın, çocuklar ölmesin" sloganıyla tır konvoyu düzenlenerek Gazze'ye destek çağrısı yapıldı.

Tır konvoyuna katılan sürücüler, Haliliye ilçesi Konuklu Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'ndaki bir garajda bir araya geldi. Katılımcılar burada ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbirler getirdi. Grup adına açıklama yapan Hacı Özdemir, "Refah Sınır kapısının önemine dikkat çekmek, çocukların kadınların açlıktan ölmemesi için tır konvoyu çağrısı yaptık. Çağrımızı dikkate alıp tır ve kamyonları ile Gazze için buraya gelen bu vicdan sahibi kardeşlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Bugün Gazze için yol alıyoruz. Özellikle Mısır hükümetine tekrar ve yüksek sesle Refah Sınır Kapısı'nı açması çağrısında bulunuyoruz. İslam alemindeki tüm hükümetleri ve elinde imkan olan kurumları Gazze için harekete geçmeye, seferber olmaya davet ediyoruz. Gazzeli çocuklar ve kadınlar da her insan gibi yaşamak istiyorlar. Gazze'deki sivillere yönelik saldırılar derhal durdurulmalı, Refah Sınır Kapısı açılmalıdır. İsrail uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir. Onlar için hep birlikte ses olalım. Gazze yalnız değildir. Tüm vicdan sahibi insanları bu zulme karşı durmaya, ses olmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz. Gazze'ye ses olmak, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bugün tır konvoyumuz yola çıkıyor. El Ruha Tır Garajı önünden hareket edecek olan konvoyumuz Akçakale-Gaziantep çevre yolu kavşağı, Akçakale-Gaziantep Çevre Yolunda devam edecek Çevreyolu Mobilyacılar Sitesi Kavşağı'nda eylemimiz son bulacaktır. Bu anlamlı konvoyumuza destek veren, dualarıyla ve varlığıyla yanımızda olan tüm kardeşlerimize, gönüllülerimiz, basına, güvenlik şubeye, trafik şubeye ve hassaten tır ve kamyon şoförlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haliliye ilçesi Konuklu Mahallesinden hareket eden tır konvoyu, Akçakale - TOKİ Çevre Yolu'ndan devam ederek Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesinde son buldu.