Şanlıurfa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun Atatürk Barajı mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 34 PH 677 plakalı hafif ticari araç ile 63 ML 865 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu öğrenildi.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa, Adıyaman, Minibüs, Tragger, Güncel, Haberler

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