Şanlıurfa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun Atatürk Barajı mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 34 PH 677 plakalı hafif ticari araç ile 63 ML 865 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu öğrenildi.
AA / Rauf Maltaş - Güncel