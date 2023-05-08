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Şanlıurfa'daki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Nahit Dağdelen idaresindeki 05 EE 726 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde karşı yönden gelen Mahmut Keskin yönetimindeki 27 E 2016 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüleri Mahmut Keskin ve Nahit Dağdelen ile yolcu olarak bulunan Oruç ve Umut Dağdelen yaralandı.

Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Keskin ile Oruç Dağdelen, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

2 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Mahmut Keskin Gaziantep Şanlıurfa Güncel Haberler

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