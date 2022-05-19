Şanlıurfa'daki 'torbacı' operasyonunda 22 tutuklama - Haberler

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Aralarında özel harekatçıların da olduğu 110 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 25 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.