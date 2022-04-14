Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki grup arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Viranşehir Hayvan Pazarı'nda henüz öğrenilemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Silah, taş ve sopaların da kullanıldığı olayda 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.