Şanlıurfa'daki Silahlı Kavga: Baba ve Oğlu Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'daki Silahlı Kavga: Baba ve Oğlu Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, baba ve oğlu Adıyaman'da gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Hilvan İlçe Emniyet Amirliği'ne teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin baba ve oğlu Adıyaman'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 23 Mayıs'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarının Adıyaman'da olduğu bilgisini aldı.

Baba İ.C. ile oğlu Y.C. Cumhuriyet Mahallesi'nde akrabalarının evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Hilvan İlçe Emniyet Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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