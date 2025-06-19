Şanlıurfa'daki Kavga Davası Kayseri'ye Nakledildi

Şanlıurfa'daki Kavga Davası Kayseri'ye Nakledildi
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Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Halil Deveci ve akrabası Muhammed Deveci'nin ölümüyle ilgili 10 sanıklı dava, güvenlik nedeniyle Kayseri'ye gönderildi. Davada sanıklar, 'Kasten adam öldürme' ve diğer suçlardan yargılanacak.

ŞANLIURFA'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Halil Deveci (43) ile akrabası Muhammed Deveci'nin (14) ölümüne ilişkin 7'si tutuklu 10 sanıklı davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderildi.

Olay, geçen yıl 6 Nisan'da akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede döner bıçağı, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, Halil Deveci hayatını kaybetti. Olaya müdahale eden 2 polis memurunun da aralarında olduğu 10 kişi yaralandı. İhbarla otogara sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek ayırdı. Yaralılar ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Deveci de olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer yandan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

10 SANIK HAKKINDA İDDİANAME

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede; aralarında müşteki sanıkların da olduğu 7'si tutuklu 10 sanık hakkında 'Kasten adam öldürme', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' ve 'Suçluyu kayırma' suçundan dava açıldı.

DURUŞMA KAYSERİ'DE GÖRÜLECEK

Dosyanın geldiği Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre nakledilmesini istedi. Başsavcılık tarafından Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne yazılan müzekkere yazısı sonrası dosyanın güvenlik nedeniyle Kayseri'de görülmesine karar verildi. Kararın ardından Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Sanıklar, ileriki günlerde Kayseri'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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