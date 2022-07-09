Şanlıurfa'daki hayvan pazarında hareketlilik sürüyor Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarında, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de hareketlilik devam ediyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarında, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de hareketlilik devam ediyor. Hayvan pazarına gelen bazı vatandaşlar, kurbanlıklarını bayramın ilk günü seçme telaşı yaşadı. Hayvanlarını satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık arayan vatandaşlar arasında sıkı pazarlık yaşandı. Besici Koçali Dağlık, bayramın ilk günü olmasına rağmen satış yapma umuduyla hayvanlarını pazara getirdiğini belirtti. AA / Cuma Sarı - Güncel Kurban Bayramı Şanlıurfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'daki hayvan pazarında hareketlilik sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.